Россияне считают людей бедными при доходах ниже 15 500 рублей в месяц – ВЦИОМ

По мнению россиян, человека можно считать бедным, если средний уровень доходов на одного члена семьи ниже 15 506 руб. В 2015 г. россияне считали, что бедными можно назвать тех, на кого приходится менее 11 173 руб., сообщает ВЦИОМ.

По словам социологов, этот показатель в Москве и Санкт-Петербурге (21 681 руб.) и в сельской местности (12 478 руб.) заметно отличается от среднего.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Сейчас эта группа бедных составила 35%, в том числе 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.

По данным ВЦИОМ, за аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля была в марте 2016 г. (42%), минимальной - в марте 2014 г. (20%). Всероссийский телефонный опрос был проведен 22-23 марта среди 1200 респондентов.