Число бедных в России в 2016 году выросло на 300 000

Число бедных в России в 2016 г. выросло на 0,3 млн человек, составив 19,8 млн человек, сообщил Росстат.

В 2015 г. в результате переоценки данных (в связи с учетом сведений по Крыму и Севастополю) показатель численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума был увеличен до 19,5 млн с 19,2 млн. В 2014 г. число бедных в России равнялось 16,1 млн человек, в 2013 г. - 15,5 млн, в 2012 г. - 15,4 млн, в 2011 г. - 17,9 млн, в 2010 г. - 17,7 млн, в 2009 г. - 18,4 млн, в 2008 г. - 19,0 млн, в 2007 г.- 18,8 млн, в 2006 г. - 21,6 млн человек.

Уровень бедности в России в 2016 г. составил 13,5% (в 2015 г. - 13,3%). В IV квартале 2016 г. уровень бедности составил 10,1% (в IV квартале 2015 г. - 10,0%), в III квартале - 18,8%, во II квартале - 13,5%, в I квартале - 16%.

Прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 г. составил 9691 руб. на человека в месяц против 9889 руб. в III квартале, 9956 руб. во II квартале и 9776 руб. в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 г. составили 35 973 руб. в месяц (в IV квартале 2015 г. - 36 79 руб.), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 г. - 376,5%).