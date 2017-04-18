Президентский совет одобрил освобождение от ответственности сообщивших о коррупции юрлиц

Совет при президенте по противодействию коррупции поддержал инициативу генпрокурора Юрия Чайки об освобождении юридических лиц от ответственности за сообщение о фактах коррупции в правоохранительные органы. Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Валерий Волков, передает RNS.

По его словам, при учете тех санкций, которые сейчас предусмотрены за акты коррупции для юрлиц, «они никакого стимула к позитивному поведению не имеют». Волков добавил, что в 2016 г. было выявлено порядка 450 коррупционных правонарушений со стороны юрлиц, а сумма штрафов, наложенная судом, превысила 650 млн руб.

Кроме того, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Юрий Чайка утвердили совместный четырехсторонний приказ, который определяет работу ведомств для введения института освобождения юрлица от ответственности при условии сообщения о коррупции.