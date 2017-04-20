Греция не сможет достичь целевого профицита бюджета в 2018 году – прогноз МВФ

Греции не удастся выполнить одно из условий предоставления ей третьей программы финансовой помощи, первичный профицит бюджета в 2018 г. будет ниже необходимого уровня, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). Эксперты фонда ожидают, что первичный профицит Греции снизится до 1,8% ВВП в 2017 г. с 3,3% ВВП в 2016 г. В 2018 г. положительное сальдо несколько повысится — до 2% ВВП, но будет ниже предусмотренных соглашениями с ЕС 3,5% ВВП.

В связи с этим МВФ призвал страны еврозоны смягчить требования к Афинам, пишет газета Financial Times. Кроме того, МВФ хочет ясности с целевыми показателями профицита на период после 2018 г. Страны еврозоны настаивают на том, что Греция должна сохранять положительное сальдо на уровне не меньше 3,5% ВВП как минимум в течение трех лет после 2018 г.

В июле Греция должна выплатить кредиторам более 7 млрд евро, что практически невозможно без нового транша. Переговоры о выделении этого транша из третьей программы помощи общим объемом 86 млрд евро продолжаются, в том числе и потому, что МВФ еще не определился с вопросом об участии в этой программе.