Самым крупным получателем распределяемых допдоходов станет МВД

Из суммы в 361,8 млрд руб., на которую Минфин собирается увеличить расходы бюджета, 11,4 млрд руб. будет выделено на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», которую курирует МВД, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту финансового документа. В исходном законе о бюджете на 2017 г. правоохранителям отводилось около 11% всех бюджетных расходов - 1,9 трлн руб.

Большая часть этих средств пойдет на зарплату руководящего состава: 7,3 млрд руб. получат сотрудники «в сфере управления органами внутренних дел и обеспечения подготовки кадров». Еще 1,6 млрд руб. - работники медицинских и образовательных учреждений МВД. В результате бюджет программы увеличится до 646,4 млрд руб. Зарплаты «полевым» правоохранителям, напротив, будут урезаны на 8,9 млрд руб. Сокращений не планируется, рядовые полицейские увольняются сами из-за небольшой зарплаты и тяжелых условий, пояснил руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин.

Программа «Развитие здравоохранения» получит дополнительно 1,8 млрд руб., которые Минздрав потратит на обновление исследовательских институтов. На зарплату сотрудникам различных подведомственных структур Минздрава и Роспотребнадзора предусмотрено 35,4 млн руб.

О выделении дополнительных средств на закупку препаратов против ВИЧ в документе не говорится, хотя в Минздраве поднимали вопрос, отмечает издание. Ведомство пыталось согласовать дополнительные 70 млрд руб., но Минфин отказал.

Программа «Социальная поддержка граждан» может быть урезана на 392,7 млн руб.за счет снижения пособиф по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Всего Минфин предложил увеличить доходы федерального бюджета на текущий год на 8,8%, а расходы - на 2,2%. Согласно новым поправкам доходы предлагается увеличить с 13,488 трлн руб. до 14,679 трлн руб., расходы - с 16,241 трлн руб. до 16,603 трлн руб. Дефицит бюджета предлагается оставить на уровне 1,924 трлн руб.