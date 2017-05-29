Правительство может изменить критерии по выдаче субсидий для экспортеров машин

Правительство может изменить критерии для выдачи экспортных субсидий на транспортировку продукции машиностроения, узнал «Коммерсантъ» от источника в одном из автоконцернов. Эту информацию газете подтвердили другие источники на рынке. Сейчас субсидии на 80% транспортных затрат полагаются отечественным компаниям или владельцам специнвестконтрактов, которые только планируют инвестировать в Россию. Если у компании есть сертификат о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 г.), компенсируется 60% затрат, и 20% – если она участвует в соглашениях о промсборке в России. В 2016 г. участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат, напоминает издание. Сейчас предложено поднять субсидии для промсборщиков до 60%, причем при высокой локализации производства они смогут рассчитывать и на 80%, правительство работает над новыми правилами с мая.

В бюджете на 2017 г. и 2018–2019 гг. под экспортные субсидии заложено 11,8 млрд руб. напоминает «Коммерсантъ». На фоне переизбытка сборочных мощностей и дефицита спроса на автомобили Минпромторг дает меньшие субсидии тем, кто уже построил здесь заводы и вложил значительные средства, отмечает издание. По мнению одного из участников рынка, министерство таким образом стимулирует концерны с подходящими к концу соглашениями о промсборке к заключению специнвестконтрактов.