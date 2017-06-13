Исследователи Romir назвали средний чек россиянина

Среднестатистический горожанин в мае тратил за один поход в магазин 512 руб., сообщает исследовательский холдинг Romir.

Отмечается, что тренд на снижение среднего чека в мае текущего года – это продолжение тенденции первых четырех месяцев, когда средний чек терял ежемесячно по 2–3 руб. «В мае же эта динамика усилилась, и чек похудел сразу на 12 руб. или 2,3% относительно апрельского значения», – пишет Romir .

За год средний чек прибавил 25 руб., или 5% (в мае-2016 чек составлял 487 руб.), что превосходит годовую инфляцию в 4,1%.

«Своим снижением чек в первую очередь обязан возврату россиян к стратегии интенсивного шопинга. В мае покупатели увеличили число посещаемых торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений. В итоге в каждом магазине они единоразово платили меньше, а в совокупности за месяц потратили больше. Снижение среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах при его росте в дискаунтерах и "магазинах у дома" наглядно это подтверждает», – отмечается в исследовании.