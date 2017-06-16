Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в I квартале на 0,5%

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России в I квартале 2017 г. на 0,5%. Соответствующее сообщение Росстат распространил в пятницу.

Предварительная оценка Росстата была опубликована 17 мая. Она оказалась лучше предварительных расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП в I квартале на 0,4%. В целом в 2017 г. Минэкономразвития прогнозирует увеличение ВВП на 2,0%.

Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2017 г. по отношению к ценам I квартала 2016 г. составил 106,3%. Объем ВВП составил в текущих ценах 20 трлн 90,9 млрд руб.