Дефицит бюджета за I квартал уточнен до 1% ВВП с 1,4% ВВП

Дефицит федерального бюджета в январе - марте составил 1% ВВП, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит бюджета в I квартале в 274,206 млрд руб., или в 1,4% ВВП.

«Доходы бюджета превысили 3,6 трлн руб. (в январе - марте), это существенно, на 13%, больше, чем предусмотрено в прогнозе. Большая часть доходов, около 60%, приходятся на сферы, которые не связаны с продажей нефти и газа, они росли быстрее, чем ожидалось. <...> Уменьшился дефицит бюджета, по итогам I квартала он составил 1% ВВП. Это принципиально ниже показателей 2015-2016 гг.», - сказал премьер-министр, открывая заседание правительства.

«Жесткая экономия ресурсов помогла сберечь часть наших резервов, общий объем резервного фонда и фонда национального благосостояния превышает сейчас 5 трлн руб.», - сказал также он.