Минфин России сократит покупку валюты в 600 раз

Минфин с 7 июля по 4 августа будет в день покупать валюту на сумму 3,5 млн руб., сообщается на сайте министерства.

Как уточняет «Интерфакс», закупки таким образом сократятся в 600 раз: с 7 июня по 6 июля объемы составляли 2,1 млрд руб. ежедневно. Всего за этот период было куплено валюты на 45,1 млрд руб.

Отклонение нефтегазовых доходов от месячной оценки в июле прогнозируется в 11,7 млрд руб. в сторону увеличения. Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля, поясняет Минфин.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 11,6 млрд руб. Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России.