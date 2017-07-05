Законопроект о субсидиях для госкорпораций прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении порядка финансирования госкорпораций и госкомпаний, сообщает ТАСС. Предполагается, что госкорпорации и госкомпании для вложений в объекты капстроительство и покупок недвижимости будут получать не взносы в уставный капитал, а субсидии. Информация о субсидии, ее получателе и цели предоставления будет утверждаться законом о бюджете в качестве отдельного приложения. Законопроект предполагает, что субсидии в виде имущественного взноса могут быть предусмотрены только при создании госкорпораций и публично-правовых компаний.

Субсидии также могут быть предоставлены на осуществление государственных полномочий, которые законодательно возложены на госкорпорации; на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности госкорпораций; на приобретение недвижимости; для предоставления взносов в уставные капиталы дочерних компаний, сообщает ТАСС.

Органы исполнительной власти смогут передавать полномочия госзаказчика юрлицам, акции которых принадлежат соответствующему публично-правовому образованию, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности с последующей передачей этих объектов в качестве вклада в уставные капиталы таких юрлиц. Это позволит исключить ситуацию образования на счетах хозяйственных обществ неиспользуемых остатков средств, полученных из бюджета в виде бюджетных инвестиций, для возврата которых требуется проведение длительных корпоративных процедур.

Правительство получит полномочия по утверждению общих требований к субсидиям госкорпорациям (кроме субсидий на капвложения). Правительство установит общий порядок предоставления таких субсидий, включая субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, переданными (подлежащими передаче) в доверительное управление в соответствии с законодательством.

Также законопроект предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов «под потребность» (в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты). Перечислять такие межбюджетных трансферты будут органы федерального казначейства. Объемы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям от Москвы, Петербурга и Севастополя не ограничиваются.

Ко второму чтению законопроекта в него внесли поправку о том, что соглашения о предоставлении субсидий могут заключаться на срок, превышающий срок действия введенных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели, а также в случаях, предусмотренных иными решениями правительства.