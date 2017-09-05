Количество безработных на Кипре в августе снизилось на 13%

Число зарегистрированных безработных на Кипре в августе снизилось на 13% год к году и составило 31 003 человека, сообщило во вторник статистическое агентство Cystat. По сравнению с июлем число безработных сократилось на 667 человек.

С поправкой на сезонность количество безработных в последний месяц лета составило 33 614 человек, что на 479 и 4410 человек меньше, чем в июле 2017 г. и августе 2016 г. соответственно. Наиболее заметное улучшение ситуации с занятостью отмечено в строительстве (за год безработных стало меньше на 1053 человека), госуправлении, обороне и социальном обеспечении (961 человек), оптовой и розничной торговле и ремонте автомобилей (765 человек).

Подсчеты Cystat учитывают граждан Кипра в возрасте старше 15 лет, обратившихся в местные отделения службы занятости за помощью в трудоустройстве и зарегистрированных ими. Пик количества зарегистрированных безработных был достигнут в феврале 2014 г. (53 204 человека), самое низкое значение – в мае 2017 г. (29 922 человека).