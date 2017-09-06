Трутнев открыл Восточный экономический форум

Вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Трутнев открыл 3-й Восточный экономический форум, передает корреспондент «Ведомостей». В своем выступлении Трутнев рассказал, что сделано в регионе для привлечения инвестиций. За три года здесь создано новое экономическое пространство, принято 19 федеральных законов, 72 акта правительства, создано 4 института развития, перечислил он. За последний год в регионе были снижены тарифы на электроэнергию до 6,5 центов за квт/ч, введены электронные визы для свободного порта Владивосток, заработала система инвестиционных квот на вылов рыбы, было предоставлено 36 000 участков по программе «дальневосточного гектара», добавил вице-премьер.

Трутнев поблагодарил инвесторов из Японии, Кореи, Китая, Вьетнама, Индии и Австралии и проч., которые решили реализовывать проекты на Дальнем Востоке. Он пообещал добиваться успешности каждого инвестиционного проекта здесь, отметив, что всего их уже 837. Сейчас 51 предприятие уже работает, а до конца года их будет больше 80, добавил вице-премьер.