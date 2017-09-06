Губернатор Калифорнии сорвал аплодисменты на открытии Восточного экономического форума

Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун завершил открытие Восточного форума и сорвал аплодисменты. Он назвал приглашение его на форум «дипломатией снизу», добавив, что исторически Россия была в Калифорнии до Америки, имея в виду поселение форт Росс. Он говорил о важности парижского соглашения по климату, снижения выбросов. О том, что надо объединяться против мировых угроз - терроризма, климатических проблем и ядерной угрозы.