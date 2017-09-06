Южная Корея создаcт консорциум с Китаем и Японией для сотрудничества на Дальнем Востоке

Республика Корея намерена активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем Востоке и готова создать консорциум с Китаем, Японией, заявил на открытии Восточного экономического форума вице-премьер Ким Дон Ён, передает «Прайм».

«Мы собираемся активно участвовать в сотрудничестве, мы готовы с тремя провинциями Китая, Монголией развивать сотрудничество в северном направлении, образовать своего рода глобальный консорциум вместе с Японией, вместе с Китаем и развивать сотрудничество на Дальнем Востоке», - заявил вице-премьер.