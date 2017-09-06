ЦБ видит риски ускорения инфляции в России

Риски превышения инфляцией цели в 4% в среднесрочной перспективе сохраняются на фоне ускорения темпов роста потребительского спроса и пониженного уровня переходящих на следующий год запасов плодоовощной продукции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

«Некоторые потери урожая плодоовощной продукции в этом году на фоне высоких показателей прошлого года, дальнейшее ускорение темпов роста реальных зарплат, опережающее рост производительности, а также отложенный характер переноса ослабления рубля в цены могут несколько повысить инфляционное давление в конце 2017-2018 гг. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому значению», - отмечается в документе.

Департамент подчеркивает, что небольшие переходящие на следующий год продовольственные запасы могут привести к ускорению роста инфляции до уровня несколько выше 4% в течение первого полугодия 2018 г., а также к повышению инфляционных ожиданий (которые могут оказать вторичное влияние на инфляцию).