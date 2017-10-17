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Состояние Трампа за год уменьшилось на $600 млн

Forbes опубликовал во вторник обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США. В нем президент США Дональд Трамп занял 248-е место с состоянием в размере $3,1 млрд, которое за год уменьшилось на $600 млн.

В 2016 г. американский лидер, который владеет строительной корпорацией Trump Organization, занимал в списке Forbes 156-ю строчку. Журнал отмечает, что уменьшение состояния Трампа связано с серьезной конкуренцией на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Также, подчеркивает издание, уменьшение доходов 45-го президента США стало следствием того, что он потратил значительные средства на участие в гонке за пост руководителя страны.

Во главе списка 24-й год подряд оказался основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($89 млрд). На втором месте - гендиректор интернет-ритейлера Amazon Джеффри Безос ($81,5 млрд). В топ-5 также вошли инвестор Уоррен Баффетт ($78 млрд), основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ($71 млрд) и экс-гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

Ранее во вторник Forbes также опубликовал топ-20 самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По версии издания, больше всех за последний год заработала писательница Джоан Роулинг - более $95 млн. Около половины этой суммы британскому автору принесли доходы от продаж пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также отчисления от фильма по ее роману «Фантастические твари и где они обитают».