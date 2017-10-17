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Силуанов считает расходы России на оборону оправданными

Министр финансов Антон Силуанов считает, что расходы государства на оборону оправданны. По его словам, они составляют около трети от всех расходов российского бюджета. Об этом министр сказал во время выступления в Думе на встрече с фракцией «Справедливая Россия».

«Это абсолютно оправдано тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, можно сказать, которые есть на нашу страну. И, безусловно, модернизированные, сильные вооруженные силы делают сильное государство», - пояснил Силуанов.

Министр также отметил, что расходы на оборону не носят производительного характера. Их нельзя сокращать, добавил он. По его словам, федеральный бюджет на 2018-2020 гг. согласован с Минобороны.