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Поправки в бюджет 2017 года прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки к закону о федеральном бюджете на нынешний год. Как сообщает ТАСС, в целом законопроект будет принят 27 октября, одновременно с первым чтением проекта бюджета на 2018-2020 гг.

Поправки корректируют основные характеристики бюджета. Его доходы увеличиваются до 14 720,3 млрд руб. с планового показателя в 14 678,8 млрд руб. Расходы увеличены до 16 728,4 млрд руб. с 16 602,6 млрд руб. Дефицит будет установлен в размере 2008,1 млрд руб. вместо 1923,8 млрд руб. Дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,2% к ВВП, что на 0,1 п. п. выше утвержденного ранее.

Общий объем доходов будет увеличен на 41,5 млрд руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд руб. и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд руб.

Поправки также подразумевают перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 г. по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, дополнительные средства предлагается направить на укрепление обороны и безопасности и на развитие экономики. «В частности, 20 млрд руб. будут направлены на увеличение капитала Россельхозбанка, банка, который связан с кредитованием сельхозтоваропроизводителей. Еще 16 млрд руб. пойдут на Фонд развития промышленности, эти средства также направляются на развитие нашей экономики, на наиболее важные проекты промышленного производства», - пояснил он.

Прогноз по инфляции понижен до 3,2%.