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Си Цзиньпин отказался от обещания удвоить ВВП Китая к 2020 году

Председатель КНР Си Цзиньпин «тихо отошел» от обещания своего предшественника Ху Цзиньтао в 2020 г. удвоить ВВП Китая к уровню 2010 г., сообщило агентство Bloomberg. «Сегодня, вместо того чтобы подтвердить приверженность этой цели, Си Цзиньпин дал намного более расплывчатое обещания "следовать ранее установленным параметрам", которые включают построение общества умеренного благосостояния к 2020 г.», - пишет Bloomberg.

Это не означает, что Китай отказывается от динамичного роста: при сохранении текущих темпов удвоение ВВП к 2020 г. и так будет практически достигнуто. Но это может свидетельствовать, что власти Китая сосредоточатся на качестве роста, включая обуздание загрязнения природы, финансовых рисков и сокращение социального неравенства, пишет агентство.

Сегодня открылся XIX съезд Компартии Китая. Ожидается, что после съезда Си еще укрепит свое влияние.