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Стал известен размер выплат неработающим пенсионерам в Москве в 2018 году

В 2018 г. размер пенсий неработающих пожилых жителей Москвы должен быть установлен на уровне не менее 17 500 руб. в месяц (с учетом городских надбавок). Эта сумма на 3000 руб. больше действующего минимума, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в среду.

Он добавил, что единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам обороны столицы составят 10 000 руб., передает «Интерфакс».

Ранее с идеей повысить размер минимальной пенсии жителям Москвы выступил градоначальник Сергей Собянин. «Насколько увеличить, давайте вместе подумаем», — сказал он на встрече с ветеранами в конце сентября. Собянин добавил, что реальные доходы столичных пенсионеров в последние годы стали снижаться.