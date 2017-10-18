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В правительство внесен проект антитабачной концепции

Министерство здравоохранения России подготовило и внесло в кабинет министров новую концепцию по сокращению курения табака до 2022 г. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По ее словам, концепция «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина» (цитата по ТАСС).

Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение налога на сигареты. Предполагается, что к 2025 г. распространенность потребления табака среди населения должна снизиться с 33 до 25%.