Экономика

Новости

Минтруд предложил сократить квоту на трудовых мигрантов на 20%

Министерство труда предложило правительству в 2018 г. сократить на 20 процентных пунктов квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект распоряжения правительства, квоту предлагается установить в размере 140 423 разрешений на работу. Проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, куда входят представители заинтересованных ведомств, говорится в документе. Сейчас предложение Минтруда проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2016 г. потребность страны в иностранных работниках оценивалась межведомственной комиссией в 136 187 человек, напоминает ТАСС.

По текущим оценкам, потребность в привлечении иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности в России на 2018 г. составляет 108 018 человек, цитирует агентство разъяснения министерства. Предусмотрен также резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Федерации, что составляет 32 405 человек.