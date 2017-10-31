S&P предупредило о рисках для бюджета нового механизма санации российских банков
Агентство Standard & Poor's предупредило о вероятности появления квазифискальных рисков для госбюджета России из-за применения Банком России нового механизма санации кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора. Как передает ТАСС, это на конференции 31 октября заявил директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.
«Несмотря на то что новый механизм санации не предусматривает прямого использования бюджетных средств, нам кажется, что в долгосрочной перспективе этот механизм может привести как к падению доходов бюджетной системы, так и к возникновению рисков дополнительных расходов на поддержку финансовых институтов, которые, возможно, станут собственниками двух банков, которые взял сейчас под контроль Банк России», – сказал он.
В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка «Открытие», а затем и Бинбанка через новый механизм – Фонд консолидации банковского сектора. Ожидается, что их санация займет около года, а затем их получит новый инвестор.