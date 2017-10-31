S&P предупредило о рисках для бюджета нового механизма санации российских банков

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Следствие считает убийство Амины Окуевой заказным

По факту обстрела под Киевом машины участника миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и гибели его жены Амины Окуевой возбуждено уголовное дело. Следствие трактует нападение как умышленное заказное убийство, заявил телеканалу «112 Украина» представитель управления Нацполиции по Киевской области Николай Жукович.

У следствия две основные версии обстрела, заявил тому же каналу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Кадырова, его окружения», – цитирует его «Лигабизнесинформ». Будут рассматриваться и другие версии, сказал Геращенко. Он добавил, что напавших было двое: «Один ждал на повороте с одесской трассы и подавал сигналы второму, который засел в кустах с оружием».

30 октября около 20.00 по местному времени машину Осмаева и Окуевой неизвестные обстреляли из кустов у железнодорожной станции Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Окуева была ранена в голову и погибла, Осмаев попал в больницу с ранением в ногу. Он был за рулем в момент покушения. LB.ua он рассказал, что стрелять начали, когда машина была на железнодорожном переезде. Обстрел он считает покушением на них обоих и видит в нем российский след, как и в недавнем взрыве рядом с депутатом Рады от Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Представители России, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, отрицали причастность к покушению на Мосийчука.

1 июня неизвестный пытался убить Осмаева, вызвав его на встречу под видом французского журналиста, который хотел взять у него интервью. При встрече интервьюер выстрелил в Осмаева и ранил его. Окуева стала стрелять в напавшего и ранила его, он был задержан и сейчас находится под следствием.

Сам Осмаев в 2007 г. был задержан в Москве в связи с расследованием ФСБ о подготовке теракта против Рамзана Кадырова. Через несколько дней он был отпущен под подписку о невыезде и покинул Россию.

Затем он стал фигурантом дела о подготовке покушения на Кадырова и на Владимира Путина в Одессе.