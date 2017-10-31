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Орешкин получил 4000 резюме после объявления в Facebook

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о том, что после публикации на странице в Facebook информации об открытой вакансии ему подали около 4000 резюме. Он уже завершает ознакомление с ними.

«Поступило по истории, которая была объявлена в Facebook, 4000 резюме. Я как раз заканчиваю их просмотр, и в ближайшее время объявим, что будет происходить в дальнейшем», — пояснил министр.

Орешкин в начале октября посетовал на то, что Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами. Он попросил тех, кто хочет работать в министерстве, отправлять ему резюме в Facebook.