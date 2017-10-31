Профицит кипрского бюджета вырос втрое

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«Инвитро» рассказала об утилизации биоматериалов россиян

«Инвитро» рассказала о том, как происходит утилизация биоматериалов россиян. В компании заверили, что биологические материалы граждан России не поставляются за границу, а утилизируются на территории России.

Как уточнили в «Инвитро», весь биоматериал из медицинских офисов компании поступает в лабораторные комплексы, расположенные на территории России. «Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790-10», - отметили в пресс-службе.

Компания не занимается научными исследованиями в сфере генома человека и строго соблюдает закон о персональных данных.

В понедельник, 30 октября, президент Владимир Путин заявил о том, что кто-то за рубежом занимается сбором биоматериала россиян. «Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», - сказал глава государства на заседании Совета по правам человека.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил его слова. Он уточнил, что сбор биоматериалов был зафиксирован российскими спецслужбами.