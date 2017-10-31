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Жителям Никосии и Пафоса снизят тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на услуги канализационной сети в Пафосе и Никосии на 2017 г. будут снижены на 15% и 30% соответственно, решил парламентский комитет внутренних дел. Корректировка коснется тарифов текущего года, потребителям выставят новые счета с уменьшенным тарифом, пояснила председатель комитета Элени Мавру. Те, кто уже оплатил завышенную сумму, смогут учесть переплату в расчетах за услуги в следующем году.

Ранее в этом году тарифы на услуги канализационной сети были повышены: власти Никосии и Пафоса взяли за основу стоимость недвижимости, полученную в результате переоценки в 2013 г. До этого базой для расчетов коммунальных тарифов служили данные о стоимости объектов за 1980 г. В ходе переоценки 2013 г. были выявлены многочисленные случаи нахождения домов, в том числе многоквартирных, на местах, где, по данным 1980 г., их не было (там были пустые участки земли). Владельцы переоцененной недвижимости в определенном смысле субсидируют тех, кто платит по старым данным, говорил в сентябре депутатам глава совета по водоснабжению Никосии Саввас Хаджинеоклеус.