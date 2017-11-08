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Орешкин раскритиковал поправки Минфина в закон о концессиях

Минэкономразвития России выступает против предложений Минфина изменить законодательство о концессиях, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

Концессионным соглашениям нужно давать больше пространства как наиболее эффективному способу строительства тех же инфраструктурных объектов, отметил Орешкин. «Неаккуратные заявления Минфина» вносят неопределенность и портят инвестиционный климат в России, добавил он.

В середине ноября пройдет заседание у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу концессий, на котором обсудят все предложения, подчеркнул Орешкин.

Как писали «Ведомости», поправки Минфина предполагают, что полное возмещение затрат из бюджета возможно, но платить государство начнет после сдачи объекта. Полностью рассчитаться за стройку государство должно не менее чем за пять лет, а в первые три года сможет выплатить максимум 75%. Кроме того, государство не должно брать на себя более 75% расходов на строительство объекта без платы концедента и больше половины расходов на эксплуатацию.

Минфин подготовил поправки в законодательство о концессиях, потому что получил в этом году право регулировать закупки. «Нас беспокоит отсутствие четкой границы между концессиями и госзакупками», - отмечал замминистра финансов Алексей Лавров, готовивший поправки.