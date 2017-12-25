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Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников на 23%

Зарплаты работников бюджетной сферы во исполнение «майских указов» президента с января 2018 г. будут увеличены в среднем на 23%, заявил сегодня министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«В следующем году мы в полном объеме выполняем те решения, которые были заложены в указах президента от мая 2012 г. С января 2018 г. будут обеспечены заработные платы работников бюджетной сферы в соответствии с теми задачами, которые поставил президент», - сказал министр.

Согласно майским указам 2012 г. средние зарплаты учителей, врачей и соцработников должны были сразу же подняться до средней по региону, а у некоторых категорий – к 2018 г. превысить среднюю по региону вдвое. В сентябре 2017 г. приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму поручил президент Владимир Путин, спустя всего неделю правительство одобрило соответствующий законопроект: с 1 января 2018 г. МРОТ повысится примерно до 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 г. – до 100%.