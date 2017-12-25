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ЦБ спрогнозировал рост инфляции в 2018 году

Инфляция в России по итогам 2017 г. останется вблизи 2,5%, но к концу 2018 г. приблизится к 4%, говорится в комментарии Банка России.

«Состояние продовольственного рынка дает основание полагать, что инфляция в декабре 2017 г. останется около ноябрьского уровня, - отметил регулятор. - По мере того как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 г.».

Банк России отмечает, что на динамику продовольственной инфляции в начале 2018 г. может оказать влияние снижение запасов отечественных картофеля и овощей открытого грунта. «При проведении денежно-кредитной политики Банк России будет учитывать риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий, которые даже при сохранении инфляции вблизи 4% могут по-прежнему быть чувствительными к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике», - отмечает ЦБ.