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Совет Федерации одобрил закон о выплатах при рождении первого ребенка

Ведомости
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Совет Федерации одобрил законы о дополнительных выплатах за рождение первого ребенка и о продлении до 31 декабря 2021 г. программы материнского капитала, передает «Интерфакс».

В конце ноября президент Владимир Путин предложил назначить семьям, где после 1 января 2018 г. родится первенец, ежемесячные пособия – около 10 500 руб. до достижения ребенком полутора лет. Согласно закону право на выплаты получат семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму, установленному в регионе, где проживает семья. Закон будет распространяться на детей, родившихся после 1 января 2018 г.

Путин сообщал, что средний размер пособия в 2018 г. составит 10 523 руб., в 2019 г. – 10 836 руб., в 2020 г. – 11 143 руб. Всего на борьбу со снижением рождаемости планируется выделить 144 млрд руб. за три года.

Cенаторы также одобрили закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 г. Россияне имеют право на получение материнского капитала (453 000 руб. в 2017 г.) при рождении второго и третьего ребенка. Закон вводит возможность использовать материнский капитал на дошкольное образование ребенка.

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Бизнес
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Приставы сняли арест с некоторых активов «Системы»

Ведомости
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Управление Федеральной службы судебных приставов сняло ограничения на получение доходов по принадлежащим АФК «Система» акциям. Об этом сообщила сама корпорация.

В частности, речь идет о 31,76% акций «МТС», 100% акций «Медси» и 90,47% акций «БЭСК».

12 декабря Арбитражный суд Башкирии арестовал некоторые активы «Системы» в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд руб. Помимо акций «МТС», «Медси» и «БЭСК» упоминались акции «Детского мира», агрохолдинга «Степь» и другие активы.

Сегодня суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы». Теперь «Системе» осталось выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г.

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Политика
Новости

Захарченко помиловал украинских пленных накануне обмена с Киевом

Ведомости
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко подписал помилование украинских пленных, которых планировали передать Киеву 27 декабря, передает РИА «Новости».

«Подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — заявил он.

25 декабря сообщалось, что в Донбассе 27 декабря совершится обмен пленными. В понедельник информацию об этом подтвердила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, будут освобождены 74 украинца. В свою очередь ДНР вернут 306 пленных.

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Бизнес
Новости

«Арети» Игоря Макарова купила 50% группы New Stream

Ведомости
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Международная группа компаний «Арети» закрыла сделку по приобретению 50% акций группы компаний «Новый поток» (New Stream Group), сообщила «Арети».

В состав New Stream входят производственные и добывающие активы – Антипинский НПЗ, «НК «Новый поток», а также АО «Новый поток», в котором сосредоточено управление бизнесом группы.

В течение следующего этапа (2018-2019 гг.) акционеры намерены осуществить ряд сделок по консолидации и привлечению в обновленную компанию иных производственных, трейдинговых и логистических активов, что позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы, указано в сообщении «Арети».

Управление группой New Stream будет строиться в соответствии с согласованными ранее принципами: Игорь Макаров в качестве председателя совета директоров будет отвечать за стратегическое планирование и развитие новых направлений деятельности, а Дмитрий Мазуров, как президент группы, сосредоточится на оперативном управлении бизнесом.

В 2018 г. акционеры планируют провести ряд мероприятий по совершенствованию системы управления, оптимизации кредитного портфеля и повышению эффективности ведения бизнеса.

«Вхождение в группу «Новый поток», первоклассный современный актив с огромными перспективами дальнейшего развития, означает для «Арети» (до 2015 г. – МГК «Итера») новый вызов и новые возможности для применения всего потенциала и опыта, наработанного нами за 25 лет успешной работы, - прокомментировал закрытие сделки президент МГК «Арети» Игорь Макаров. - Со своей стороны, коллеги из «Нового потока» доказали свой профессионализм и целеустремленность, создав с нуля одно из самых современных производств в стране. Уверен, что в результате синергии нам удастся превратить обновленную группу «Новый поток» в одного из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России».

Бизнес
Новости

Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 г. скорректировать Доктрину энергетической безопасности, транспортную и энергетическую стратегию России. Это поручение дано по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа, состоявшегося 8 декабря, следует из сообщения на сайте Кремля.

Правительство должно определить угрозы энергетической безопасности России, связанные с развитием отрасли сжиженного природного газа (СПГ), и способы их преодоления «в условиях широкого применения механизмов экономического и политического противодействия расширению добычи и экспорта российского природного газа». В среднесрочной перспективе Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту СПГ.

Предписано проработать внедрение отечественного программного обеспечения и автоматики на объектах СПГ, обеспечить импортозамещение технологий и оборудования, необходимых для производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

Доктрина энергобезопасности должна предусматривать «развитие внутреннего рынка СПГ путем увеличения доли СПГ в структуре энергетического баланса субъектов Российской Федерации».

Восьмого декабря 2017 г. танкер, названный в честь погибшего президента Total Кристофа де Маржери, принял на борт первую партию сжиженного газа, произведенного новым заводом «Новатэка». Право «нажать кнопку» председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон предоставил Владимиру Путину. «К 2040 г. мировой спрос на газ, по оценкам экспертов, увеличится более чем на 40%, при этом рост СПГ может составить до 70%. Россия должна занять на этом рынке достойную нишу, которая сейчас достаточно скромна», - сказал тогда президент.

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Бизнес
Новости

Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о хищении

Ведомости
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Хамовнический суд Москвы заключил под стражу гендиректора подконтрольной Минобороны России компании «Воентелеком» Александра Давыдова, передает РИА «Новости».

Ходатайство об аресте подано следователем. «Суд постановил избрать в отношении Давыдова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля», — огласила решение судья. Уголовное дело в отношении Давыдова возбуждено по ч. 4 ст. №159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Давыдова задержали на двое суток 25 декабря в Москве. Его подозревают в хищении 460 млн руб., писала накануне газета «Коммерсантъ». Следствие считает, что Давыдов участвовал в хищениях госсредств при реализации госконтрактов. Давыдов был задержан после проведения обысков в его кабинете и машине сотрудниками Главного военного следственного управления и ФСБ. По информации следствия, «Воентелеком» заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования. Стоимость услуг и продукции компании завышалась, писал ранее «Коммерсантъ».

5 декабря СМИ сообщили о задержании первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого, финансового директора Евгения Жилкова и бывшего советника гендиректора Дмитрия Семилетова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве при поставках техники Минобороны.

Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 г.

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Финансы
Новости

Минфин готов ограничить первичное размещение криптовалют миллиардом рублей

Интерфакс
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Подготовленный закон о регулировании криптовалют предусматривает ограничение на привлечение средств через первичные размещения (ICO) в 1 млрд руб., сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы исходили из того, что миллиард можно привлечь на аукционе и 50 000 не на аукционе на ICO. И не больше, чем 50 000, если это неквал (неквалифицированный инвестор). Если квал (квалифицированный инвестор), то без ограничений», - сказал Моисеев.

Ранее Моисеев говорил о том, что к операциям с криптовалютой в России планируется допустить только квалифицированных инвесторов. Также замминистра рассказывал, что готовящийся закон по криптовалютам может запретить оборот токенов при ICO (размещение с помощью цифровых активов) вне сделок по возврату этого цифрового актива эмитенту.

По словам Моисеева, готовящийся закон по криптовалютам может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовное наказуемое деяние.

В октябре российские власти определились с позицией относительно криптовалют. Их эмиссию, майнинг и обращение решено взять под жесткий контроль. На специальном совещании в Сочи президент России Владимир Путин заявил о высоких рисках криптовалют: «Возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане». Регулировать их нужно, но так, чтобы «не нагородить лишних барьеров», отметил президент.

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Политика
Новости

Никифоров назвал блокировку аккаунтов Кадырова проявлением двойных стандартов

Ведомости
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Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram является проявлением двойных стандартов, считает министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«Это яркий пример двойных стандартов», – сказал Никифоров журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитаты по «Интерфаксу»).

Министр полагает, что в этой ситуации «правовую оценку должен дать Минюст и прокуратура». Действия администрации соцсетей показали, что «интернет не вне политики», уверен Никифоров. Он также призвал избегать «односторонних политически мотивированных действий со стороны отдельных государств». Для этого необходимо принять соответствующую международную правовую базу, указал министр.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова.

Блокировка аккаунтов главы Чечни вызвала обеспокоенность в Кремле. «Подобные действия не могут не вызывать обеспокоенности», – подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», – отреагировал сам глава Чечни в своем Telegram-канале. Ранее власти США внесли Кадырова в санкционный «список Магнитского».

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Экономика
Новости

Путин заявил о решении правительством всех стоявших перед экономикой вопросов

Ведомости
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Российское правительство фактически решило все стоящие перед экономикой страны задачи, заявил президент Владимир Путин на заседании кабинета министров.

«Должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», – оценил Путин работу кабмина (цитаты по ТАСС).

Последние годы были сложными, а в деятельности правительства были и проблемы, вместе с тем итоги работы говорят о позитивных результатах, сказал Путин. В частности, он отметил заслуги Центробанка при поддержке финансово-экономического блока правительства в достижении рекордно низкой инфляции, которая стала макроэкономическим фундаментом для дальнейшего развития экономики.

Одной из важнейших задач глава государства обозначил повышение уровня доходов и благосостояния граждан. Он констатировал, что главной из нерешенных проблем является большое число людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Если в 2000 г. доля таких людей составляла около трети населения, то сейчас она достигает 20 млн, однако еще ранее была на уровне 15 млн человек, привел данные Путин.

«У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен, что если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться», – заключил Путин.

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Политика
Новости

Инициативная группа единогласно поддержала выдвижение Путина в президенты

Ведомости
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Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего президента Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2018 г. При голосовании попросили встать всех, кто за, а потом спросили, нет ли голосующих против или воздержавшихся. Таких людей не нашлось, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места события.

Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Владимира Путина на четвертый президентский срок прошло сегодня на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история». Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек - такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания. Возглавила группу руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. Большую часть группы составили депутаты Госдумы, сенаторы, представители Общероссийского народного фронта. Кроме того, в группе известные деятели культуры, искусства и спорта.

Завершая собрание, Шмелева поблагодарила собравшихся: «Мы сделали очень важное дело. Мы не только поддержали кандидатуру Владимира Путина. Мы поддержали курс развития без потрясений».

Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Председателем группы по выдвижению Путина стала руководитель центра «Сириус»

Ведомости
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Сформирована инициативная группа в поддержку выдвижения Владимира Путина на четвертый президентский срок. Об этом объявила руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, которая избрана председателем инициативной группы. Собрание группы проходит на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история».

Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек — такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания, сообщила Шмелева. Большую часть группы составляют депутаты Госдумы, сенаторы, представители Общероссийского народного фронта, который возглавляет Путин. Кроме того, в группе известные деятели культуры, искусства и спорта.

19 декабря состоялось заседание оргкомитета инициативной группы, напомнила Шмелева. По ее словам, к тому собранию режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин получил личное согласие Путина на его выдвижение. Говорухин возглавлял предвыборный штаб Путина на предыдущих выборах. На собрании нынешней инициативной группы по выдвижению Путина Говорухин не смог присутствовать по состоянию здоровья, сказала Шмелева. Тем не менее Говорухин оказал большую помощь в подготовке собрания инициативной группы, отметила она.

Детский образовательный центр «Сириус» в Сочи создан по инициативе Путина. Его учредитель - фонд «Талант и успех» друга президента, виолончелиста Сергея Ролдугина. Шмелева руководит «Талантом и успехом» с 2015 г., входит в совет при президенте по науке и образованию.

Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Минфин поддержал идею объединения «ФК Открытие» с Бинбанком и Промсвязьбанком

Ведомости
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Министерство финансов России выступает за объединение «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Санируемые «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк следует объединить, а в дальнейшем сделать объединенный банк публичным, отметил Моисеев. ЦБ взял «Открытие» на санацию в августе, Бинбанк – в сентябре, а Промсвязьбанк – в декабре.

Вчера будущий председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что объединение трех банков - один из возможных сценариев. Однако, по его словам, не единственный. О других вариантах он не рассказал. Кроме того, совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев планировал, что после слияния этого банка с «Возрождением» акции объединенной кредитной организации будут торговаться на бирже.

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Политика
Новости

Медведев пожелал Путину победы на президентских выборах

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев пожелал действующему президенту Владимиру Путину победы на выборах главы государства, которые состоятся в марте 2018 г.

«От имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного, но и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», – обратился Медведев к Путину на заседании кабинета министров.

Медведев отметил, что предвыборный период является ответственным для власти, потому правительство сделает все, чтобы он прошел спокойно.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Для допуска на выборы по действующему законодательству ему необходимо собрать в свою поддержку 300 000 подписей избирателей.

От сбора подписей освобождаются выдвиженцы парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), кандидаты от непарламентских партий должны представить Центризбиркому 100 000 подписей.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

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