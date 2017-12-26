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Совет Федерации одобрил закон о выплатах при рождении первого ребенка

Совет Федерации одобрил законы о дополнительных выплатах за рождение первого ребенка и о продлении до 31 декабря 2021 г. программы материнского капитала, передает «Интерфакс».

В конце ноября президент Владимир Путин предложил назначить семьям, где после 1 января 2018 г. родится первенец, ежемесячные пособия – около 10 500 руб. до достижения ребенком полутора лет. Согласно закону право на выплаты получат семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму, установленному в регионе, где проживает семья. Закон будет распространяться на детей, родившихся после 1 января 2018 г.

Путин сообщал, что средний размер пособия в 2018 г. составит 10 523 руб., в 2019 г. – 10 836 руб., в 2020 г. – 11 143 руб. Всего на борьбу со снижением рождаемости планируется выделить 144 млрд руб. за три года.

Cенаторы также одобрили закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 г. Россияне имеют право на получение материнского капитала (453 000 руб. в 2017 г.) при рождении второго и третьего ребенка. Закон вводит возможность использовать материнский капитал на дошкольное образование ребенка.