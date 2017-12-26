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Совет Федерации одобрил повышение МРОТа до прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения, передает «Интерфакс». Сейчас МРОТ составляет 7800 руб. в месяц.

Согласно закону с 1 января 2018 г. МРОТ будет увеличен до 9489 руб. в месяц (85% от величины прожиточного минимума). С начала 2019 г. МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за II квартал года.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет величину прожиточного минимума в России за II квартал на душу населения в размере 10 329 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 163 руб., пенсионеров – 8506 руб., детей – 10 160 руб.

Отметку в 10 000 руб. прожиточный минимум преодолел во второй раз в истории. Впервые это произошло по итогам II квартала 2015 г., но впоследствии показатель опять снизился.

Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТа составят 26,2 млрд руб. в 2018 г., в 2019 г. – 43,9 млрд руб., говорила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.