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Бюджет России получит в 2017 году 1,5 трлн рублей дополнительных доходов

Российский бюджет в этом году получит 1,5 трлн руб. дополнительных доходов, сообщается в материалах Минфина.

Согласно текущей оценке Минфина, доходы федерального бюджета в 2017 г. составят 14 трлн 989,5 млрд руб. (16,3% ВВП).

Это выше изначально планируемых доходов на 1 трлн 502 млрд руб. Около двух третей прироста обеспечили дополнительные нефтегазовые доходы.

Дополнительные 829 млрд руб., которые Минфин получит в этом году от продажи нефти сверх заложенной в бюджете цены отсечения в $40, направляются на закупку валюты. Средства не будут идти на увеличение расходов и в следующем году пополнят резервы.

Ненефтегазовые доходы также оказались на 7% выше плана, всего – 9,022 трлн руб. Это стало возможно благодаря росту НДС (на 151 млрд руб.), налога на прибыль (на 143 млрд), акцизов (на 95,9 млрд), утилизационного сбора (на 44,6 млрд).

В то же время Минфин недобрал 249,1 млрд руб. дивидендов от российских госкомпаний, не добившись от них перечисления в казну дивидендов исходя из 50% прибыли.

Рост же собираемости налогов Минфин объясняет улучшением администрирования и обелением рынка.

За счет увеличения ненефтегазовых доходов итоговые расходы бюджета в 2017 г. увеличены на 424 млрд руб., до 16,66 трлн руб.

Дефицит бюджета по итогам года снизится до 1,8% ВВП (1,675 трлн руб.) с 3,4% годом ранее, а ненефтегазовый дефицит сократится до 8,3% ВВП с 9,1% в 2016 г.