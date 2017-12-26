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Минфин разместит в ВЭБе депозит до 200 млрд рублей

Минфин окажет Внешэкономбанку (ВЭБ) дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации до 200 млрд руб. свободных бюджетных средств на год по льготной ставке с возможной пролонгацией депозита, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Дополнительное содействие будет оказано путём размещения депозитов из свободных остатков средств федерального бюджета, которые сегодня находятся на счете федерального казначейства, – сказал Силуанов. – До 200 млрд руб., [сумма] которая будет размещена, мы договорились, что будем размещать на год с последующей пролонгацией при необходимости».

По его словам, ставка будет «несколько льготной», чтобы учесть ресурсы, которые ВЭБ недополучил из бюджета.

Согласно проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг., ежегодная господдержка капиталу ВЭБа сокращена со 150 до 100 млрд руб.

Председатель правления банка развития Сергей Горьков ранее сообщал о достигнутой договоренности разместить в госкорпорации «депозиты в размере нескольких сотен миллиардов рублей», что позволит решить проблемы с ликвидностью.

Ранее Минфин размещал в ВЭБе депозиты из средств фонда национального благосостояния (ФНБ).

На депозите в ВЭБе хранится $6,25 млрд плюс 221,5 млрд руб. средств ФНБ. Средства из национальных резервов были вложены в ВЭБ в сентябре 2014 г. В декабре 2015 г. в связи с проблемами у госкорпорации правительство улучшило условия по депозиту, снизив ставку до 0,25% и пролонгировав период с 5-15 до 20 лет, установив льготный период по процентным выплатам.