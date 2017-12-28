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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о цене на российский газ

Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна может возобновить покупку природного газа у России в случае низкой цены.

По его словам, Москва никогда не отказывала Киеву в закупках газа. Газ, который Украина приобретает реэкспортом, фактически, российский. При этом Киеву он стоит дороже, чем если бы закупка осуществлялась напрямую в России, «где-то на $20 за 1000 кубометров». «Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов», - отметил Завальный.

По его словам, на данный момент у Украины есть обязательство - покупать не менее 5 млрд кубов газа в год у России. В свою очередь, Россия обязана продавать этот газ Украине. Завальный отметил, что «поставки газа и цены - это всегда предмет обсуждения».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить покупку природного газа у Москвы по дешевой цене только ради того, чтобы снизить цену за газ потребителю.