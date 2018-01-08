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Экономика
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Годовая инфляция в Венесуэле превысила 2600%

ТАСС
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Инфляция по итогам 2017 г. в Венесуэле превысила 2600%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции.

«В декабре рост цен составил 85%, а накопленная инфляция - 2616%», - приводит заявление члена комитета Рафаэля Гусмана Twitter законодательного органа. Депутат отметил, что Венесуэла оказалась «единственной страной в мире», где наблюдается гиперинфляция.

В 2017 г. венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату в стране. С 1 января текущего года она вновь была увеличена, с 177 500 до 248 500 боливаров. Согласно установленному государством курсу 1 доллар стоит 10 боливаров, однако на черном рынке за доллар просят более 111 000 боливаров.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в 2018 г. рост потребительских цен в стране составит 2349,3%.

Как креативно защититься от слезоточивого газа в Венесуэле

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Технологии
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Reuters сообщил о потере запущенного Space Х секретного спутника США

Ведомости
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Секретный разведывательный спутник США под кодовым названием Zuma, запущенный 8 января ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал, не смог достичь расчетной орбиты, и был утерян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Спутник, построенный корпорацией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени Falcon 9 и, предположительно, разбился или погрузился в море, рассказали собеседники агентства.

Источники исходят из того, что спутник «списан с баланса». За выбор Falcon 9 в качестве ракеты-носителя отвечала Northrop Grumman. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, но никаких указаний на саботаж или другие помехи нет, отметили собеседники.

В SpaceX заявили, что миссии подобного рода не комментируют, но отметили, что «Falcon 9 функционировал нормально». Предназначение спутника и агентство, в интересах которого он был запущен, не раскрывалось.

Ранее CNN сообщала о том, что спутник вышел на низкую околоземную орбиту. Первая многоразовая ступень совершила успешную посадку. О потере спутника первой написала The Wall Street Journal.

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Технологии
Новости

Во Франции возбуждено дело об умышленном замедлении работы гаджетов Apple

Ведомости
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Прокуратура Франции начала расследование об умышленном замедлении работы устройств Apple, сообщает Reuters со ссылкой на источник в судебных кругах. Дело в отношении корпорации было возбуждено 5 января по иску французской ассоциации потребителей HOP, выступающей под лозунгом «Остановим запланированное устаревание». Активную роль в расследовании также будет играть подразделение Минэкономики, отвечающее ща защиту прав потребителей.

Предварительное расследование может занять несколько месяцев. В зависимости от результатов, дело может быть передано в суд для более глубокого расследования или закрыто. За умышленное сокращение срока продукции для стимулирования спроса законодательство Франции предусматривает штрафы до 5% годового объема продаж.

В штаб-квартире Apple отказались комментировать расследование французских прокуроров. При этом в компании напомнили, что 28 декабря уже принесли извинения за снижение скорости работы старых iPhone из-за проблем с батареями. Тогда компания признала, что со временем аккумуляторы хуже держат заряд и в результате устройства могут выключаться. Около года назад для операционной системы iOS 10.2.1 было разработано обновление, которое позволяет во время пиковых нагрузок замедлять работу iPhone, препятствуя его неожиданному отключению. В компании заверили, что в ее планы не входило преднамеренное замедление работы гаджетов. Тогда же Apple сообщила о снижении стоимости замены аккумуляторов в моделях предыдущих поколений с $79 до $29, чтобы «вернуть доверие тех, кто начал сомневаться в намерениях» компании.

Ранее в декабре 2017 г. к Apple были поданы иски в США от пяти пользователей, обвинивших корпорацию в «бесчестном, аморальном и неэтичном» нарушении прав потребителей.

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Политика
Новости

Белый дом подтвердил намерение Трампа баллотироваться на новый срок

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на второй срок в 2020 г. Об этом заявил зам пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Сначала Гидли отказался комментировать выступление ведущей Опры Уинфри, воспринятое как ее предвыборный манифест, заявив, тем не менее, что кто бы ни решил выдвигать свою кандидатуру в 2020 г., ему придется «столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения в рекордные сроки, будь то экономический бум, создание рабочих мест, историческое сокращение налогов и налоговая реформа», а также «абсолютное уничтожение» ИГ (запрещено в России) в Ираке и Сирии. После этого, отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп участвовать в выборах, Гидли заявил, что не знает этого, и предложил уточнить вопрос о президентской кампании в предвыборном штабе.

После серии вопросов о здоровье и уточнений, не является ли график президента слишком легким, репортеры вновь вернулись к теме выдвижения Трампа. Один из них уточнил, нет ли у Гидли оснований считать, что президент может отказаться от выдвижения своей кандидатуры. «Нет, абсолютно. Он снова намерен избираться на пост президента», - заявил Гидли, пояснив, что он пошутил, когда предложил выяснить предвыборные планы Трампа в его штабе.

Рейтинг Трампа остается одним из самых низких в истории. По данным Gallup International, максимальным он был при его вступлении в должность – 45%, а в течение года 4 раза падал до 35%. Уровень поддержки Трампа на 31 декабря составлял 39%, это самое высокое значение с середины июля.

Сам Трамп в конце декабря 2017 г. предсказывал, что новые выборы он выиграет при поддержке СМИ, которая станет очевидной за полгода до выборов.

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Политика
Новости

Пхеньян и Южная Корея начали переговоры об участии КНДР в Олимпиаде

Ведомости
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По пять представителей от Северной и Южной Кореи собрались в деревне Панмуджон, расположенной в пограничной демилитаризованной зоне, чтобы обсудить возможное участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Как заявил перед переговорами глава южнокорейской делегации, министр по делам объединения Чо Мён Гюн, обсуждаться будет не только спорт, но и «совершенствование межкорейских отношений», сообщает Reuters. «У меня с собой небольшой багаж, - сказал он перед отъездом на переговоры, указывая на свой портфель. - Все выглядит немного новым, поскольку мы не разговаривали какое-то время». Северокорейскую делегацию на переговорах возглавляет его коллега Ли Сон Гвон. Это первые с 2015 г. официальные переговоры между Южной Кореей и КНДР.

В числе возможных тем повестки – маршрут передвижения представителей КНДР по территории Южной Кореи, а также возможность прохождений представителей двух стран под единым корейским флагом на церемонии открытия и закрытия, передает Ренхап. В случае выбора сухопутного маршрута странам придется согласовывать режим прохождения строго охраняемой границы. Если КНДР отправит в Южную Корею приветственную команду, сторонам необходимо будет согласовывать маршруты ее передвижения, место проживания и вопросы безопасности.

В начале января удачи Сеулу и Пхеньяну в переговорах пожелал президент США Дональд Трамп, допустивший также возможность своего телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция», - сказал он.

В конце декабря 2017 г. министерство КНДР по делам объединения сообщало, что изучит возможность возобновления диалога с США «в поисках способа признания статуса Северной Кореи в качестве страны, де-факто обладающей ядерным оружием». Позже представители США и России заявляли, что не признают ядерный статус КНДР.

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Политика
Новости

Спецпрокурор США намерен допросить Трампа по «российскому делу»

Ведомости
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Офис спецпрокурора США по России Роберта Мюллера настаивает на показаниях президента США Дональда Трампа в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы в 2016 г. Об этом сообщают NBC и The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

О планах собеседования с Трампом Мюллер объявил на декабрьской встрече с его адвокатами Джоном Даудом и Джеем Секулоу, отмечает WP. На ней также присутствовал зам Мюллера Джеймс Куорлес. Ни в офисе спецпрокурора, ни в Белом доме ситуацию не комментируют. По словам источника в окружении Трампа, он может ответить на часть вопросов в ближайшие несколько недель.

Сам Трамп готов давать показания, полагая, что это положит конец дискуссии о российском вмешательстве. Однако команда юристов Белого дома настаивает на уточнении параметров собеседования: месте, времени и формате. Представители Трампа требуют конкретизации правовых оснований для допроса президента, а также подтверждения того, что офис спецпрокурора не может получить важную для следствия информацию иным образом. Также юристы Белого дома хотели бы знать, будет ли проводить интервью сам Мюллер, где именно это может произойти, сколько времени займет и каковы будут примерные темы беседы.

По данным NBC, команда адвокатов ищет возможности избежать прямого допроса Трампа. Эта тема начала обсуждаться вскоре после предъявления обвинений по «российскому делу» экс-руководителю избирательного штаба трампа Полу Манафорту и его заместителю Рику Гейтсу – еще в октябре 2017 г. Обсуждаются, в частности, такие возможности как свидетельство Трампа под присягой об отсутствии с его стороны правонарушений, или дача им письменных показаний, как это сделал президент Рональд Рейган в рамках расследования по Ирану.

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Политика
Новости

При пожаре в девятиэтажном доме в Тюмени погиб человек

Интерфакс
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При сильном пожаре в Тюмени есть погибший и пострадавший, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в кирпичном доме по адресу Ткацкий проезд, 6, поступило в 17.41 по местному времени (15.41 мск). По данным ведомства, к моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Первоначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, затем она выросла до 1500 кв. м. Из дома было эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области, в результате пожара один человек погиб. «Сейчас был обход здания и в одной из квартир обнаружено тело», - сообщил собеседник агентства. Также есть один пострадавший. «По нашей информации, одного человека увезла скорая, женщина отказалась от госпитализации», - добавил он.

На 19.20 мск пожар ликвидирован. «Сейчас идет проверка комнат, проливка и по людям [принимается решение] - кого запускать домой, кого в гостиницу "Колос" расселять», - пояснил он.

На тушении пожара было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек.

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Новости

Пожар в Тюмени охватил жилую девятиэтажку

Ведомости
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Пожар в Тюмени охватил кирпичное девятиэтажное жилое здание по адресу Ткацкий проезд, 6, жильцы эвакуированы, сообщило региональное управление МЧС.

По сведениям МЧС, произошло возгорание утеплителя с 1-го по 7-й этаж на площади 500 кв. м с распространением на кровлю здания. «Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 138 человек, спасено 23 человека. Для обогрева граждан направлены автобусы Тюменского ПАТП. В тушении пожара задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются», - пишет управление.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно активное открытое горение целой секции здания и крыши с периодическим падением горящих кусков обшивки. Температура в Тюмени - минус восемь градусов.

Политика
Новости

Ракетный эсминец США вошел в порт Одессы

Ведомости
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Ракетный эсминец (корабль УРО) США USS Carney вошел в порт Одессы и пришвартовался у глубоководного контейнерного терминала, сообщили украинские СМИ. Корабль несет мощный радар системы Aegis и широкий набор ракет, включая зенитные и крылатые.

Это первый в 2018 г. военный корабль НАТО, вошедший в акваторию Черного моря, отмечает УНИАН. Именно Carney в июле 2017 г. принял на борт президента Украины Петра Порошенко в ходе учений Sea Breeze - 2017.

По информации командования 6-го флота ВМС США, цель визита Carney - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО. Корабль пробудет в Одессе до 11 января. Предусмотрен ряд совместных с Украиной встреч и мероприятий.

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Политика
Новости

В Нью-Йорке загорелся Trump Tower

Ведомости
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На крыше небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке рано утром в понедельник произошло возгорание, сообщили американские СМИ. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 7 утра по местному времени. По сведениям The Washington Post, ведущей трансляцию с места событий, пожарным Нью-Йорка удалось взять возгорание под контроль. Часть Пятой авеню Манхэттена, примыкающей к небоскребу, перекрыта машинами экстренных служб.

На месте работают более 10 пожарных бригад, полная эвакуация здания не проводилась. Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил о двух пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Изначально в соцсетях появились фото темного дыма, выходящего из вентиляционной шахты на крыше Trump Tower. Около 16.00 мск пожар был локализован. По данным CBS News, источником возгорания оказалось короткое замыкание.

В 58-этажном 200-метровом небоскребе Trump Tower, построенном компанией Дональда Трампа в 1983 г., находятся люксовые апартаменты и офисы, в том числе штаб-квартира The Trump Organization и трехэтажный пентхаус самого президента США. Имеет ли возгорание отношение к апартаментам Трампа, пока не сообщается. Однако известно, что в момент возгорания президента в здании не было.

Первый год Трампа в графиках и цифрах

Политика
Новости

Холода в США привели к гибели 26 человек

Ведомости
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Небывалые холода на Восточном побережье США привели к гибели 26 человек, сообщил сегодня канал CBS. По этим данным, из-за вторжения холодного арктического воздуха побиты рекорды минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градусов Цельсия), а Бостон повторил минимум 1896 г. (-19 градусов). Худшая волна холода позади: с понедельника начнется потепление, говорится в сообщении.

По оценкам AP, около 100 млн человек в разной степени пострадали из-за экстремальных холодов.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую нагонную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов. Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда море затопило некоторые улицы и вода стала замерзать. Были закрыты несколько аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменил уже свыше 500 рейсов. В больницы поступает много пациентов с обморожениями.

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Финансы
Новости

ЦБ опубликовал список новаций в банковской системе в 2018 году

ТАСС
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В 2018 г. Банк России перейдет к пропорциональному регулированию банковской системы и повысит взносы в фонд страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.

В течение 2018 г. банки должны будут решить - либо увеличить капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 млн руб.). Переходный период закончится к 1 января 2019 г. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности, указал ЦБ.

Для системно значимых банков ЦБ вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива - 100%.

Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Также в соответствии с «Базелем III» повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

С 1 января 2018 г. для всех банков обязателен к применению международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Наконец, ЦБ напомнил, что Агентство по страхованию вкладов увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

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