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Годовая инфляция в Венесуэле превысила 2600%

Инфляция по итогам 2017 г. в Венесуэле превысила 2600%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции.

«В декабре рост цен составил 85%, а накопленная инфляция - 2616%», - приводит заявление члена комитета Рафаэля Гусмана Twitter законодательного органа. Депутат отметил, что Венесуэла оказалась «единственной страной в мире», где наблюдается гиперинфляция.

В 2017 г. венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату в стране. С 1 января текущего года она вновь была увеличена, с 177 500 до 248 500 боливаров. Согласно установленному государством курсу 1 доллар стоит 10 боливаров, однако на черном рынке за доллар просят более 111 000 боливаров.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в 2018 г. рост потребительских цен в стране составит 2349,3%.

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