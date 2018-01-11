Экономика

Новости

В ФАС рассказали о «сметающих» госзаказ топ-менеджерах крупных компаний

Значительную часть госзаказа, предназначающуюся для малого и среднего предпринимательства (МСП), через подставные фирмы получают менеджеры крупных компаний, заявил руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев на конференции «Интерфакса».

«Менеджеры крупных компаний через подставные малые фирмы сметают госзаказ, – сказал он. – Речь идет о госзакупках по квотам для МСП».

Тенишев затруднился назвать конкретную долю таких замаскированных закупок. «Есть ощущение, что это массовое явление», – отметил он, пообещав назвать точные параметры бедствия через два-три месяца.

В качестве примера Тенишев привел одну из крупных фармкомпаний, которая выступила на электронных аукционах от имени нескольких десятков малых предприятий.

По закону о контрактной системе госзакупок (ФЗ № 44) госзаказчики должны отводить на закупки у МСП не менее 15% заказа. Закон о контрактных закупках (ФЗ № 223) устанавливает для госкомпаний и естественных монополий соответствующую планку на уровне 18%.