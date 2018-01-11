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Минтранс усомнился в возможности РЖД профинансировать мост на Сахалин

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству моста на Сахалин будет готово в январе этого года, передает ТАСС.

«Там будут все актуализированные данные, в том числе по финансам, - на том уровне проработки, на котором это позволяет сделать ТЭО», - сказал он.

По его словам, РЖД будет проблематично реализовать подобный масштабный проект без господдержки.

Ранее Соколов заявлял, что госкомпания займется проектированием транспортного перехода на Сахалин в текущем году. На эти цели уже заложены средства в размере 1 млрд руб. в инвестпрограмму-2018 РЖД. Соколов также утверждал, что транспортное соединение Сахалина с Японией «обсуждается на различного политического уровня встречах». В 2018 г. у Соколова запланирована встреча с профильным министром Японии.

В свою очередь первый вице-президент РЖД Александр Мишарин говорил, что транспортный переход согласно ТЭО будет в виде моста.