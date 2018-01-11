Экономика

Новости

Путин заявил о катастрофической нехватке в России квалифицированных рабочих

Российский президент Владимир Путин заявил о нехватке в России квалифицированных специалистов рабочих профессий, передает «Интерфакс».

По его словам, на сегодняшний день грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. «У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», - рассказал президент на встрече со школьниками, чьи сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее» были признаны лучшими.

Как отметил президент, существовавшая ранее система подготовки рабочих не востребована, необходимо ее обновление. На данный момент в стране разрабатывается большая система подготовки, сказал глава государства.

По мнению Путина, профессиональная подготовка рабочих должна происходить на постоянной основе, так как в мире постоянно появляются новые компетенции, новые знания и они «так быстро реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением».

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет