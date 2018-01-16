Экономика

Новости

Песков заявил об отсутствии решений о повышении НДФЛ после выборов

Есть ряд предложений от экспертов по поводу повышения НДФЛ, но никаких решений пока не принималось, заверил журналистов во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Существует целый ряд предложений от разных групп экспертов. Все они докладывались и главе правительства, и президенту, но никаких решений не принималось», – сказал он, отвечая на вопрос о позиции Кремля в отношении идеи повышения НДФЛ после выборов президента ради увеличения доходов бюджета.

Министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума во вторник назвал нецелесообразным повышение действующего налога на доходы физических лиц, так как он является стабильным.

Участники совещаний у президента и федеральные чиновники ранее рассказывали «Ведомостям», что администрация главы государства и министерства в рамках бюджетного маневра обсуждают возможность ввести прогрессивную шкалу НДФЛ или повысить ставки до 15% с введением вычета для бедного населения. В России при освобождении от НДФЛ беднейших (не более 45% средней зарплаты) слоев населения для сохранения доходов бюджета ставку пришлось бы повысить до 14,3%, следует из расчетов Экономической экспертной группы.