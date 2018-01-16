В Белоруссии временно ввели госрегулирование цен на сахар
Белоруссия ввела временное госрегулирование цен на сахар из-за резкого роста российского импорта. Соответствующее постановление опубликовано министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
МАРТ «вводит временное государственное регулирование на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки на сахар белый в размере 15%», говорится в документе.
Регулирование цен «вводится в связи с резким ростом импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объемов его производства». Новый порядок ценообразования вступает в силу с момента публикации документа и будет действовать в течение 90 дней. По закону это предельный период госрегулирования цены на сахар в течение одного года.
В прошлом году концерн «Белгоспищепром» указывал на тенденцию роста импорта более дешевого сахара из России в связи с его перепроизводством после высокого урожая сахарной свеклы. По данным Белстата, в январе – октябре 2017 г. импорт российского сахара вырос к аналогичному прошлогоднему периоду в 7,9 раза, до $30,3 млн.