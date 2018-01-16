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Китайское агентство Dagong снизило рейтинг США из-за «уклонения от пути»

Китайское рейтинговое агентство Dagong снизило суверенные кредитные рейтинги США в иностранной и национальной валюте до ВВВ+ с А- с негативным прогнозом. Как передает Financial Times, эксперты считают, что страна «отклонилась от верного пути и от логики развития». FT замечает, что рейтинговое решение последовало за опровержением официальными лицами КНР снижения интереса Китая к американским гособлигациям.

По мнению аналитиков, «политическая экология» в США, сложившаяся в противостоянии политических интересов, затрудняет развитие экономики страны и решение социальных проблем.

Dagong указывает, что в США «продолжается ухудшение источников погашения долговых обязательств федерального правительства, и эта тенденция еще более усугубится из-за масштабного сокращения налогов». Ухудшение рейтингов обусловлено, в том числе, «недостатками в нынешней политике США, затрудняющими эффективное управление федеральным правительством».

Агентство прогнозирует, что рост американского ВВП в 2018 г. составит всего 2,3% и продолжит замедляться в последующие годы. Бюджетные поступления продолжат снижаться из-за сокращения налогов и опустятся до 14% ВВП в 2022 г. по сравнению с 17,3% в прошлом году. При этом дефицит бюджета увеличится до 3,9% ВВП в текущем году и до 4,1% в 2019 г.