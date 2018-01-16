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Экономика Белоруссии выросла за 2017 год на 2,4% после двухлетней рецессии

Экономика Белоруссии по итогам 2017 г. показала рост 2,4%, сообщает агентство БелТА со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Кобякова.

Фактический рост ВВП в минувшем году оказался выше прогноза – после двухлетней рецессии власти ожидали увеличения экономики на 1,7%. В 2016 г. экономика Белоруссии сократилась на 2,6%.

«Главные задачи сбалансированного роста экономики – наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса», – сказал Кобяков на заседании Совета министров.

В 2018 г. правительство ожидает ускорения экономики до 3,5%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Белоруссии по итогам года на 1,7%.