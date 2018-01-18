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ЦБ не увидел угрозы дефляции в России

Банк России пока не видит угрозы дефляции, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума. «Угрозы дефляции я пока не вижу. Системной дефляции в годовом выражении мы пока не видим», - сказал он.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России с 10 по 15 января 2018 г. составила 0,1% - это очень низкий показатель для начала января, когда традиционно происходил перерасчет за услуги ЖКХ. Из этих данных можно предположить, что годовая инфляция в России по состоянию на 15 января составила те же 2,3%, что и на 9 января, снизившись с 2,5% на конец декабря 2017 г.

Министр экономического развития Максим Орешкин еще в конце 2017 г. неоднократно предупреждал, что отклонение годовой инфляции от таргета ЦБ (4%) уже «серьезное», это «плохо» и вызвано монетарными факторами. Совет директоров ЦБ 27 октября снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 8,25%, отметив, что отклонение инфляции от таргета связано главным образом с временными факторами.