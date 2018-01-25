Правительство внесло в Госдуму законопроект об экологически чистой продукции

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Fiat Chrysler получил рекордную прибыль в 2017 году

Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobile (FCA) увеличил прибыль в 2017 г. до рекордного уровня благодаря повышению продаж SUV (кроссоверов и внедорожников) и автомобилей класса люкс. Рост прибыли был отмечен в каждом из основных регионов, при этом долг автопроизводителя сократился почти вдвое.

Доналоговая прибыль (EBIT) без учета разовых факторов в минувшем году увеличилась на 16% до рекордных 7,1 млрд евро, сообщила компания. Рентабельность продаж повысилась на 90 базисных пунктов - до 6,4%.

Чистая прибыль автопроизводителя по итогам года подскочила на 93% до 3,5 млрд евро, прибыль без учета разовых факторов - на 50% до 3,8 млрд евро. Показатель включает в себя единовременные списания в размере 100 млн евро, связанные с налоговой реформой в США.

Годовая выручка FCA составила 111 млрд евро, что в целом соответствует показателю 2016 г. Чистый долг FCA на конец 2017 г. уменьшился до 2,39 млрд евро против 4,41 млрд евро годом ранее. Продажи автомобилей составили 4,740 млн единиц - примерно на уровне предыдущего года.

В Северной Америке, на долю которой приходится порядка 75% прибыли FCA, продажи в прошлом году уменьшились на 7% до 2,4 млн автомобилей. Тем не менее прибыль подразделения повысилась на 2% до 5,23 млрд евро благодаря увеличению маржи. Продажи в Латинской Америке выросли на 14%, прибыль взлетела до 151 млн евро с 5 млн евро годом ранее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи FCA подскочили на 24%, прибыль - на 64%, в EMEA рост продаж и прибыли составил соответственно 5% и 36%.

Принадлежащий FCA производитель автомобилей класса люкс Maserati увеличил продажи в минувшем году на 22% до 51 500 машин.

В IV квартале 2017 г. EBIT без учета разовых факторов увеличилась на 22% до 1,89 млрд евро, что оказалось хуже консенсус-прогноза рынка на уровне 2,01 млрд евро.

Компания ожидает в 2018 г. скорректированную EBIT не менее 8,7 млрд евро, что соответствует нижней границе предыдущего прогноза компании.

Акции FCA в ходе торгов в Милане в четверг прибавляют в цене 2,9%. Их стоимость на предварительных торгах в Нью-Йорке увеличилась на 3%.