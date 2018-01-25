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ЕЦБ оставил без изменений ключевую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) оставил без изменений (на нулевом уровне) базовую процентную ставку по кредитам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ставка по депозитам ЕЦБ сохранена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25% годовых.

14 декабря на заседании совета управляющих ЕЦБ было принято аналогичное решение. В январе регулятор продолжил выкупать чистые активы в рамках программы количественного смягчения (QE) в размере до 30 млрд евро каждый месяц. Выкуп продолжится до тех пор, пока совет управляющих «не увидит корректировку уровня инфляции в соответствии с инфляционной целью».

В конце октября 2017 г. стало известно, что в 2018 г. ЕЦБ планирует выкупить 270 млрд евро. До октября регулятор ежемесячно скупал гособлигации на сумму до 60 млрд евро.