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Деловые ожидания компаний сферы услуг России достигли максимума с 2011 года

Деловые ожидания среди компаний сферы услуг России относительно роста деловой активности в январе выросли и усилились до максимальных с июля 2011 г., говорится в исследовании агентства IHS Markit.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе 2018 г. опустился до 55,1 пункта против 56,8 пункта в декабре 2017 г., следует из данных агентства. «В январе рост деловой активности в секторе услуг оставался стабильным, несмотря на то что темпы расширения замедлились до трехмесячного минимума. Аналогично деловой активности последний рост новых заказов был минимальным с августа 2017 г.», – отмечает IHS Markit.

Российский совокупный индекс IHS Markit, охватывающий обрабатывающие отрасли и сферу услуг, упал до 54,8 пункта в январе.

Инфляция закупочных и отпускных цен была приглушенной в контексте исторических данных, говорится в исследовании, а давление на расходы компаний – вторым минимальным с августа 2010 г. «Более медленное увеличение расходов также наблюдалось по всему частному сектору, где инфляция снизилась до семимесячного минимума», – отметил экономист IHS Markit Шиан Джонс.