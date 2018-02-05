Путин подписал изменения в Трудовой кодекс о зарплате в иностранной валюте
Президент России Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс России, согласно которым работодатель получит возможность выплачивать зарплату работающим за границей сотрудникам в иностранной валюте, передает «Интерфакс».
Ранее в ст. №131 Трудового кодекса говорилось, что выплата зарплаты должна осуществляться только в национальной валюте. По действовавшим требованиям российского валютного законодательства работающие за границей россияне могли получать зарплату от работодателей (юрлиц, резидентов России) только в рублях и на счета, открытые в российских банках.
В декабре 2017 г. поправки в закон были приняты в первом чтении.