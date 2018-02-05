Путин подписал изменения в Трудовой кодекс о зарплате в иностранной валюте

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Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на неделю

Центр организации дорожного движения Москвы просит москвичей не пользоваться личным транспортом до конца недели ради облегчения уборки снега.

«В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада», – сообщила пресс-служба ЦОДДа в понедельник.

В ведомстве поблагодарили автомобилистов, которые помогли избежать транспортного коллапса в столице. «Центр организации дорожного движения благодарит автомобилистов, которые прислушались к нашим советам и оставили автомобили дома. Благодаря этому удалось избежать транспортного коллапса в городе, а также обеспечить беспрепятственную уборку для наших коллег-коммунальщиков», – подчеркнули в ЦОДДе.

По словам собеседника агентства, загрузка дорог в вечерний час пик понедельника не достигла критических отметок. «Сегодня в Москве в среднем на 10–15% уменьшилось количество автомобилей в течение всего дня. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в 6 баллов, а в вечерний час пик – кратковременно 7 баллов», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сильный снегопад в столичном регионе 4–5 февраля принес в Москву рекордные за 100 лет 38 см снега – это больше месячной февральской нормы.

На Москву обрушился снегопад