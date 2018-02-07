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Кудрин назвал внешние угрозы России

Антироссийские санкции, политика властей США и надвигающийся кризис в Китае являются для России серьезными внешними вызовами, заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе выступления перед участниками финала конкурса «Лидеры России» в Сочи.

«У нас есть определенные международные риски, которые связаны с санкциями. Их нельзя назвать нормой, но мы должны исходить из того, что на некоторый период нам это нужно будет учитывать и брать во внимание», - отметил Кудрин (цитаты по «Интерфаксу»).

Среди других рисков Кудрин назвал внутриполитические процессы в США. «Внутренняя политика в США сегодня стала фактором, влияющим на весь мир, можно также назвать Brexit, рост популизма», - перечислил Кудрин.

Кроме того, «Китай ожидает кризис», и мировая экономика, в том числе российская, будет на него реагировать, отметил Кудрин. «Будет он острым или мягким?» - задался вопросом эксперт. Экономисты ожидают, что существующая модель китайской экономики будет меняться, указал Кудрин.

Наконец, экс-министр финансов обратил внимание на проблему снижения роли международных институтов в разрешении конфликтных ситуаций.