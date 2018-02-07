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Эксперты ВШЭ допустили улучшение оценки роста экономики России за 2017 год

Оценка экономического роста России за 2017 г. в перспективе может быть пересмотрена в большую сторону – до 1,9%, говорится в подготовленном Центром развития НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

По предварительной оценке Росстата, экономика России после двухлетней рецессии в 2017 г. выросла на 1,5% – ниже официального прогноза правительства (2% и выше).

С учетом среднего ожидаемого пересмотра в течение двух лет эта оценка может повыситься до 1,9%, ожидают экономисты.

В 2017 г. рост российского ВВП обеспечило повышение цен на нефть и ускорение мировой экономики. Наибольший положительный вклад внесли конечное потребление (1,6%), валовое накопление (1,7%) и экспорт (1,4%) при отрицательном вкладе импорта (-3,5%), отмечают эксперты. Потребление населения выросло на 3,4% после падения на 2,8% в 2016 г. и на 9,4% в 2015 г., а отечественный производитель выиграл от рекордного роста внешнего спроса.

Внутренняя макроэкономическая политика России, напротив, оказывала на динамику ВВП сдерживающее воздействие, указывают во ВШЭ: таковы кратковременные издержки перехода к бюджетному правилу по резервированию сверхдоходов от нефти и умеренно жесткой политики ЦБ.

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что текущая оценка ВВП будет улучшена после учета данных по динамике малого и среднего бизнеса. Орешкин в числе главных позитивных факторов отмечал рост спроса, а также инвестиций – на 3,6%.

В 2016 г. ВВП России сократился на 0,2%, а в 2015 г. – на 2,5%. Оценки экономической динамики за этот период также со временем были пересмотрены в лучшую сторону.